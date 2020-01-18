5 أحجار كريمة لا تستغني عنها في مجوهراتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - وسط التحضيرات المكثّفة لاحتفالات نهاية العام الجاري واستقبال عام جديد، تبدأ السيدات بالبحث عن خيارات تناسب إطلالاتهن المسائية وتزيد من ترفها. وبغض النظر عن أسلوب الأزياء الذي سيعتمدنه، كلاسيكياً كان أو عصرياً، لا بدّ من حضور قطع المجوهرات الفاخرة التي ستضع بصمتها اللافتة على هذه الإطلالات.

وخلال جولة على أبرز مجموعات المجوهرات التي قدّمتها الدور العالمية والعلامات التجارية، لفتتنا القطع المتنوّعة والغنيّة التي عكست الكثير من الابتكار والإبداع، سواء من حيث التصميم أو استخدام المعادن والأحجار الكريمة، التي زادتها حيويّة وغناً.

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Black is Black فخامة الأسود

فخامة الأسود

الأسود هو سيّد الألوان ليس فقط في الأزياء إنما أيضاً في المجوهرات. فقد اقترن هذا اللون الكلاسيكي مع الذهب الوردي في مجموعة من المجوهرات، ليُشكّلا معاً ثنائياً جذاباً ولافتاً.

1- خاتم من مجموعة "كابتشور إن موشن" Capture In Motion من "أكيليس" Akillis

2- ساعة "بينوار ألونجي" Baignoire Allongée من "كارتييه" Cartier

3- أقراط من مجموعة "هابي هارتس" Happy Hearts من "شوبارد" Chopard

4- خاتم من مجموعة "تيفاني تي" Tiffany T من "تيفاني أند كو." Tiffany&Co.

5- من عرض إيلي صعب للأزياء الراقية خريف وشتاء 2019-2020

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حيوية الزمرد Vivid Green

يمنحك اللون الأخضر إطلالة حيوية ومنعشة حتى في فصل الشتاء. ومع اختيار قطع مجوهرات مرصّعة بحجر الزمرّد المعروف بلون الأخضر الأخاذ، ستكون إطلالتك في السهرات مشرقة ولافتة.

1- خاتم "دامييه كابوشون" Damier Cabochon من "بوشرون" Boucheron

2- عقد "ماغنيتود تيا إميرود" Magnitude Theia Emerald من "كارتييه" Cartier

3- أقراط من "شوبارد" Chopard

4- أقراط من مجموعة "لانتويسيون" L’Intuition من "لويس فويتون" Louis Vuitton

5- ساعة من مجموعة "بوساشن" Possession من "بياجيه" Piaget

6- من عرض زهير مراد للأزياء الراقية خريف وشتاء 2019-2020

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بريق الماس Shining Diamond

بريق الماس

هو صديق المرأة الدائم والذي يرافقها في جميع إطلالات الفاخرة. لا يمكن لأي حجر آخر أن يمنحك إطلالة متوهّجة تجعلك تبدين كالنجمات أكثر من الماس بمختلف قصّاته.

1- ساعة من مجموعة "جاي12" J12 من "شانيل" CHANEL

2- عقد "فوي داكات" Feuilles D’Acanthe من "بوشرون" Boucheron

3- أقراط من مجموعة "لو روايوم" Le Royaume من "لويس فويتون" Louis Vuitton

4- خاتم من مجموعة "لاكي موف" Lucky Move من "ميسيكا" Messika

5- من عرض جيفنشي Givenchy للأزياء الراقية خريف وشتاء 2019-2020

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أحمر دافئ The Ruby

The Ruby

إذا كنت تسعين للفت الأنظار إليك من خلال اعتماد خيارات جريئة ودافئة، ما عليك سوى أن تزيّني إطلالاتك بمجوهرات مرصّعة بحجر الياقوت الأحمر! يزيد الياقوت من أنوثة حضورك ويجعل أزياءك تبدو فاخرة أكثر.

1- أقراط "روج فيرميون" Rouge Vermillon من "ديور فاين جوليري" Dior Fine Jewellery

2- سوار من مجموعة "فانتازيا" Fan’tasia من "أدلر" Adler

3- عقد من مجموعة "لا كافاليير" La Cavalière من "لويس فويتون" Louis Vuitton

4- خاتم من مجموعة "روميو أند جوليت" Romeo&Juliet من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

5- من عرض فالنتينو Valentino للأزياء الراقية خريف وشتاء 2019-2020

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أزرق ملكي Royal Blue

أزرق ملكي

لطالما اعتُبر حجر السافير الأزرق أو ما يُعرف أيضاً بالياقوت الأزرق، حجراً ملكياً زيّن مجوهرات الطبقة الأرستقراطية والملوك في ما مضى. وهو خيار ناجح لكل من تبحث عن إطلالة ملكية فاخرة.

1- دبوس من مجموعة "فانتازيا" Fan’tasia من "أدلر" Adler

2- ساعة من "فوي داكانت توربيون"Tourbillon Feuilles D’Acanthe من "بوشرون" Boucheron

3- عقد "ماغنيتود إكينوكس" Magnitude Equinoxe من "كارتييه" Cartier

4- سوار من مجموعة "لو روايوم" Le Royaume من "لويس فويتون" Louis Vuitton

5- دبوس "فلور 1938" Fleur 1938 من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels

6- من عرض جان بول غوتييه Jean-Paul Gaultier للأزياء الراقية خريف وشتاء 2019-2020

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