خلطات للشعر الدهني في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - يحتاج الشعر الدهني إلى عناية خاصة في الشتاء، خاصًّة مع قلة غسل الشعر وكثرة إفراز الزيوت للشعر الدهني بما يعرضه لمشاكل كالقشرة، أو رطوبة الشعر، ولمظهر غير صحي مع اللمعان الزائد.



لهذا إليكِ خلطات للشعر الدهني، اعتمديها في موسم الشتاء:

ماسك الموز والبيض والحليب

جربي ماسك الموز والبيض والحليب



المكونات



- حبة من الموز مهروسة

- 1 بيضة واحدة

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب



طريقة تحضير الماسك

يضرب البيض ثم يضاف إليه الموز والحليب ويقلب جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك بالكامل، وغطّيه بغطاء بلاستيكي.

اتركي الخليط لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

يفضل تجربة الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحفاظ على شعرك صحيًّا ولامعًا طوال الشتاء.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية من زيت اللوز لتطويل الشعر

Advertisements



ماسك زيت جوز الأركان والبيض والزبادي

جربي ماسك زيت جوز الأركان والبيض والزبادي



- ملعقة كبيرة من زيت الأركان

- 1 بيضة واحدة

- 1 ملعقة كبيرة من الزبادي



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات الثلاثة معًا ، وضعي الخليط على شعرك، وتأكدي من وصوله لفروة الرأس.

ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنبي غسله بالماء الساخن، يمكنك استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعرك للجفاف.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على نتيجة ملحوظة.

تابعي المزيد: أجمل قصات الشعر للوجه الدائري



ماسك زيت الجوجوبا والمايونيز

جربي ماسك زيت الجوجوبا والمايونيز



- ملعقة كبيرة مايونيز

- ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

- ملعقة كبيرة عسل



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض واتركيها على الشعر لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر جيدًا.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا.

تابعي المزيد: اكتشفي أسرار بيلا حديد لشعر نضر