مكياج العيون الدخاني خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - لسهراتك ومناسباتك الهامة، أنت بحاجة إلى مكياج مميّز يلفت الأنظار إليك. ولأن مكياج العيون له التأثير الأكبر في ملامح الوجه، فإن اختيار الأسلوب المناسب وتطبيقه بشكل ناجح أمران ضروريان.



ومكياج العيون الدخاني بشكل خاص، من أصعب أساليب المكياج التي يمكن للسيدة تطبيقها. ولكن بفضل هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على مكياج عيون ناجح وجذاب.

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برايمر العيون

برايمر العيون



يساهم هذا المستحضر في تثبيت مكياج عينيك ومنعها من السيلان. فمكياج العيون الدخاني، يعتبر من أكثر أساليب مكياج العيون دقّة في التنفيذ، وأي شائبة في تطبيقه تؤثر في المكياج برمّته لا بل قد تفسده. اختاري برايمر بتركيبة ناعمة سهلة الامتداد وطبّقيه كخطوة أولى على جفنك العلوي.



خافي العيوب

خافي العيوب



اختاريه بدرجة قريبة من لون بشرتك، يخفي الهالات السوداء عن محيط العينين ويزيد من وهج مكياجك. التركيبة يجب أن تناسب نوع بشرتك، بإمكانك أن تختاري تركيبة الكريم أو السائل، شرط أن تراعي حاجات بشرتك.

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ظلّ أساس

ظلّ أساس



قبل المباشرة بتطبيق الظلال الداكنة، اختاري ظلاً بلون شفاف أو نيود، وهو ما يُعرف بالظلّ الأساس، ووزّعيه على جفنيك وتحت الحاجبين لتوحيد لون بشرتك.



ظلال العيون

ظلال العيون



ابدأي بتطبيق الظلّ المتوسّط اللون على الجفن المتحرّك ثم استخدمي فرشاة صغيرة لتوزيعه على الجفن السفلي. ثم ابدئي بوضع الظلّ الداكن على زاوية العين الخارجية وصولاً إلى عظمة الجفن. حاولي مزج اللونين بطريقة ناعمة حتى لا تبدو الظلال داكنة وقاسية وتحافظي في الوقت نفسه على تدرجاته الجذابة.



الأيلاينر

الأيلاينر



اختاري أيلاينر بتركيبة جافة، وارسمي خطاً على محاذاة الرموش. حاولي أن يكون الخط متوسّط العرض كي لا يغطي على الظلال.

لأن مكياج العيون الدخاني يجب أن يكون لافتاً وغامضاً، لا بد من أن تختاري ماسكرا بتركيبة غنيّة تزيد من حجم الرموش وتجعلها تبدو كثيفة من دون أن تترك أي تكتّلات مزعجة.

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