التخلص من اسوداد العنق نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - اسوداد الرقبة والتصبغات التي تصيب هذه المنطقة من الجسم، تعد مشكلة شائعة جداً لدى كثيرات من النساء، لا سيما مع التقدم في السن. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي تخلصك نهائياً من اسوداد الرقبة والبقع الداكنة على العنق.



وصفة طحين الحمص

طحين الحمص لتبييض العنق

اخلطي ملعقة من طحين الحمص مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم وأضيفي الى الخليط قليلاً من الماء، ثم طبقيه على رقبتك واتركيه حتى يجف تماماً. بعدها، اغسلي رقبتك بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة بانتظام للحصول على نتائج سريعة.

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وصفة صودا الخبز

امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء، من ثم طبقي المزيج على رقبتك واتركيه حتى تجف تماماً. بعدها، اغسلي رقبتك جيداً بالماء الفاتر.

كرّري هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوعين للقضاء تماماً على اسوداد الرقبة.



وصفة الموز وزيت الزيتون

وصفة لتبييض العنق

امزجي جيداً موزة ناضجة بعد هرسها وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. من ثم، ادهني رقبتك بالمزيج واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اشطفيها جيداً بالماء الدافئ.

تغذي هذه الوصفة بشرة الرقبة وتبيضها.

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وصفة الكركم وماء الورد

قومي بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم مع كمية قليلة من ماء الورد، وبعد الخلط جيداً طبقي المكونات على رقبتك لمدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي رقبتك بالماء الدافئ.

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وصفة الألوفيرا

الألوفيرا لتبييض العنق

لطالما تحدثنا عن الألوفيرا وقدرتها على تبييض البشرة، وذلك نتيجة غناه بمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تعمل على إصلاح البشرة وتجديد خلاياها. لذلك، استخدمي الألوفيرا أيضاً لتبييض رقبتك، من خلال دهنها به وتركه عليها حتى يجف. بعدها، اشطفي رقبتك بالمياه الباردة.

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نصائح ضرورية

- اغسلي رقبتك دائماً وبشكل منتظم بالغسول الملائم، كالوجه تماماً، لكي تبقى نظيفة من الغبار والأتربة التي تعلق عليك خلال النهار.

- قومي بتقشير بشرة رقبتك باستمرار للتخلص من الجلد الميت.

- استخدمي على الدوام كريمات الحماية من أشعة الشمس والكريمات المرطبة والمضادة للأكسدة، وذلك لتجنّب تلافي اسوداد الرقبة .

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