تسريحة الشعر المموّج من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - في سهراتك ومناسباتك الهامة، أنت بحاجة إلى إطلالة متكاملة تعكس أناقة حضورك. ومعلوم ان تسريحة الشعر تحديداً، تلعب دورا كبيرا في لفت الأنظار إلى إطلالتك، خاصة إذا كانت ناجحة ومناسبة لك.



من أبرز تسريحات الشعر التي تختارها النجمات على السجادة الحمراء هي تسريحة الشعر المموّج التي تعزز جاذبية الملامح وأنوثتها.



في ما يأتي أجمل تسريحة الشعر المموّج من النجمات العالميات.



جنيفير لوبيز

جنيفير لوبيز



خلال حضورها حفلة Vanity Fair Oscar Party في 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، أطلّت جنيفير لوبيز بفستان برّاق مكشوف الكتفين من توقيع المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد. لوبيز اختارت تسريحة الشعر المموّج على شعرها الأشقر مع غرّة جانبية وكان مكياجها ترابياً هادئاً.



جنيفير لورانس

جنيفير لورانس



النجمة الشابة جنيفير لورانس حضرت حفلة 90th Annual Academy Awards التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس في 4 مارس/آذار من العام 2018 وهي متألقة بتسريحة شعر مموّج بالكامل مع غرّة نصفية زادت ملامحها نعومة. أما مكياج لورانس فكان لافتاً من خلال اعتماد مكياج عيون دخاني وأحمر شفاه باللون البرتقالي الصارخ.

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زوي سلدانا

زوي سلدانا



زوي سلدانا بدورها اختارت تسريحة الشعر المموّج لحضور حفلة LACMA Art and Film Gala في مدينة لوس أنجلوس بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وقد عمدت زوي إلى ترك غرّتها الجانبية مالسة واكتفت بتجعيد خصلات شعرها المنسدلة.



مارغو روبي

مارغو روبي



خلال حضورها العرض الأول لفيلمها 'Bombshell' film premiere في لوس أنجوس في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 أطلّت النجمة مارغو روبي بشعرها الذهبي المموّج، إنما بخصلات رفيعة وناعمة، مع غرّة متوسّطة ومكياج بسيط جداً لم يظهر منه سوى أحمر الشفاه.



جيسيكا تشاستين

جيسيكا تشاستين



جيسيكا تشاستين التي لطالما تميّزت بإطلالاتها الكلاسيكية، ظهرت خلال حفلةIT Chapter Two' European premiere في لندن في 2 سبتبمر/أيلول 2019 بفستان أسود مخرّم، وزيّنت إطلالتها بتسريحة شعر مموّج بأسلوب الريترو.

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