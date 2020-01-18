تألقي بأفضل العطور في شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - روائح القرفة والعود والمسك، مع لمسات من الحمضيات الشرقية، وغيرها من الروائح المميزة التي تبحث عنها الفتيات بـ عطور الشتاء، لإحساس مميز ليس له مثيل، اخترنا لكِ أبرزها لتتألقي بأفضل العطور في شتاء 2020، وإليكِ التفاصيل...
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Soleil Neige Tom ford
هذا العطر المميز مع رائحة الفانيليا والكريمة بلمسة من زهور الياسمين، سوف يمنحكِ إحساسًا رائعًا بالحيوية والانتعاش، مناسب لكل للصبايا المراهقات، بخاصة محبات الفانيليا.
Audacious Fragrance Nars
مزيج من دخان البخور وزهرة تياري وخشب الصندل، سوف تنبعث منكِ رائحة مألوفة من زيوت الجسم ومستحضرات التجميل والكريمات من Nars.
JOY by Dior - Eau de Parfum Intense
هذا العطر مناسب ليوم شديد البرودة، ضعيه على معطفكِ الثقيل الشتوي، لتنبعث منكِ رائحة خشب الصندل، مع لمسة راقية من الانتعاش لروائح الزهور المخملية.
Mon Guerlain Eau de Parfum Intense
هذا العطر المميز مستوحى من النجمة أنجلينا جولي، مخصص لمحبات الروائح المثيرة، مناسب لسهرات المساء، مع رائحة الفانيليا وعشب الباتشولا واللافندر المنعش.
Libre Eau De Parfum Saint Laurent
يمنحكِ هذا العطر إحساسًا رائعًا بالدفء، مع رائحة الزهور المثيرة ولمسة منعشة، سوف تثير إعجاب من حولكِ باستمرار.
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