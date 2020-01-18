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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - واحدة من التسريحات التي لا يمكن أن نتخلى عنها هي تسريحة الشعر على جنب، والتي تناسب كل ستايلات الشعر المختلفة، ولهذا تعتمد عليها النجمات بشكل كبير.
وقد اخترنا لكِ أجمل تسريحات شعر على جنب من وحي النجمات، لتعتمديها في 2020.
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تسريحة الشعر على جنب مع القصة المتدرجة
مع قصة الشعر المتدرجة، يمكنكِ اعتماد غرة الشعر على جنب بطريقة عصرية، كهذا اللوك من Rosie Huntington مع الشعر القصير، لاطلالة شبابية، تناسب صاحبات الوجه الطويل بشكل خاص.
تسريحة الشعر المرفوع مع فرق على جنب
اما هذا اللوك من النجمة Kate Bosworth فهو يناسب صاحبة الملامح الرقيقة، ولاطلالتكِ بالحفلات يمكنكِ اعتماد الفرق من أحد الجانبين مع الشعر الأملس الناعم.
الشعر الطويل المرفوع على جنب
لفتنا هذا اللوك من Katherine Langford للشعر المرفوع على جنب مع الغرة المرفوعة للشعر الويفي الطويل، مناسب لصاحبات الوجه المدور، ويمنحكِ اطلالة راقية تشبه الأميرات.
الشعر مع الغرة على جنب بتسريحة الريترو
كثيرًا ما تعتمد النجمة Emma Roberts على الغرة على جنب، كهذا اللوك مع تسريحة الريترو الكلاسيكية، مناسبة لاطلالتكِ السواريه، والشعر المموج بطريقة انسيابية لمظهر غاية في الأنوثة.
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