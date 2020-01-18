حسمت الجدل.. بدرية طلبة تعلق على صورة منة عرفة مع علي غزلان

صورة نشرها اليوتيوبر على غزلان على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة كانت كفيلة بأن تثير حولهما كثير من التكهنات، وإعادة الحديث عن ارتباطهما.

وما زاد من شائعة ارتباط الثنائي هو ما كتبه "غزلان" في تعليقه على الصورة: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، لتنهمر التعليقات على المنشور بين من يتكهنون بارتباط محتمل، أو خطوبة رسمية.

ولكن الفنانة بدرية طلبة، يبدو أنها حسمت الجدل، فقد كتبت تعليقا على الصورة يوحي بخطوبة وشيكة بين الثنائي أو مباركة على الارتباط، حيث كتبت "مبروك".

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وكانت شائعات كثيرة دارت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط منة عرفة مرة بعلي غزلان وأخرى بعادل نجل مجدي كامل ومها أحمد.