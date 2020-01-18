"لكل محافظة طريقة".. طرق مختلفة لعمل شوربة العدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. "لايف ستايل الخليج 365" يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي، ونستعرض لكم طرق مختلفة لعمل العدس.

طريقة عمل العدس بالشعرية:

- المقادير:

- ربع كيلو عدس مغسول جيداً

- 2 ثمرة طماطم

- بصلة

- ملح

- شطة

- كمون

- شعرية

طريقة التحضير:

- يغسل العدس جيداً ثم نضعه على النار ونضيف إليه مقدار من الماء ليسلق ثم يترك ليبرد ويضرب ف الخلاط.

- بعد ضربه في الخلاط يضع على النار مرة ثانية، ونضيف إليه الملح والشطة والكمون حسب الرغبة.

- نحضر طاسة بها ملعقة زيت ونحمر الشعرية إلى أن تتحول للون الذهبي الغامق.

- نحضر بصلة مبشورة متوسطة الحجم ونحمرها إلى أن تتحول للون الذهبي ونضيف بعد ذلك كل من الشعرية والبصل إلى العدس، ونترك الحلة على النار لمدة ربع ساعة مع الإستمرار في التقليب.

-شوربة عدس الأصفر

المكونات:

- مرقة

- عدس

- كرفس

- جزر

- كرات

- ثوم مفروم

- طماطم

- بصل أخضر

- حبهان

- ورق لورا

- سمنة

- عيش محمص

- ملح

- فلفل

- كمون

طريقة التحضير:

- نحضر حلة بها ماء مغلي ونضيف إليه جزر وبصلة وطماطم مقطعة نصفين، وكرفس مقطع وكمون وكزبرة ناشفة وثوم مفروم

- نضيف الي الخليط العدس المغسول ونقلب جيداً، ثم نضيف كوب من الماء، وقليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.

- نخلط العدس مع باقي المكونات المضافة إليه باستخدام "الهاند بلندر" ثم يقدم في الأطباق.

يمكنك غمس قطع من الخبز المحمص وأكلها مع شوربة العدس، وذلك عن طريق توذيع الخبز المحمّص في طبق التقديم واسكبي الشوربة ساخناً ليتشرّبها الخبز.

- طريقة عمل العدس على الطريقة الصعيدية

المقادير:

- عدس

- أرز مسلوق

- بصل

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- ثوم

- جزر

- بطاطس

- كزبرة جافة

- كمون - ملح - فلفل أسود

- سمن

الطريقة:

- يُسلق العدس بالطريقة المذكورة في الطرق السابقة.

- نحضر حلة بها أزر مسلوق في الماء.

- نضيف الأزر المسلوق إلى العدس ونقلب جيداً.

-نحضر طاسة بها ملعقة سمن نحمر بها البصلة المبشورة إلى أن تصل للون الذهبي ثم نضعها على العدس ونقلب جيداً.

- يقدم العدس في أطباق التقديم ويصبح جاهزاً للأكل.

العدس الأحمر

- عدس أحمر

- جزر مقطع حلقات

- بصل مقطع

- صلصة طماطم

- بطاطس مقطعة

- ملح - فلفل - كمون

- كركم

- ليمون

طريقة التحضير:

- يحمص العدس الأحمر ثم طحنه في المطحنة.

- نحضر حلة على النار ونضيف إليها ملعقين زيت، ونضيف البصل والكركم والثوم المفروم، وصلصة الطماطم، والجزر، والبطاطس المقطعة.

- نضيف العدس إلى الخليط ونقلب جيداً ثم نضيف إليه مقدار من الماء (3 كواب) ويترك يغلي على النار لمدة نصف ساعة.

- يقدم في أطباق التقديم ويضاف إليه ليمون.

- عدس بجبة

المقادير:

- عدس بجبة

- صلصلة طماطم

- 2 بصلة مقطعة

- شوربة لحمة

- كمون

- 3 فصوص ثوم

- فلفل أسود - ملح

الطريقة:

- نحضر حلة بها ماء مغلي ويضاف إليه كمون ويضاف إليه العدس ليسلق.

- نحضر طاسة وبها ملعقتين زيت ونضيف البصل المقطع ونقلب جيداً حتي يتحول لونه للذهبي، ثم نضيف إليه صلصة الطماطم ونستمر في التقليب.

- نصفي العدس جيداً من ماء السلق ثم نضيفه إلي الصلطة ونخلطهم سوياً ثم نضيف فصوص الثوم المفروم.

- يقدم في طبق التقديم ويصبح جاهزاً للأكل.