فيديو.. شاب يفقد عينيه فاستبدلها بكاميرا فيديو.. "بتصور لـ30 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن "سبوتنك":

حاول الكندي روب سبنس الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، التغلب على عمى عينيه بتحويلها إلى كاميرا فيديو لتصوير ما يريد.

وتعرض سبنس لحادث عندما كان طفلاً أثناء عبثه ببندقية والده، فقد بسببه البصر في عينه اليمنى، إلا أنه قرر في عام 2008 استبدال عينه بعين اصطناعية تحتوي على كاميرا فيديو بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة.

وبالرغم من أن العين الاصطناعية، لا تمكن سبنس من الرؤية، إلا أنها قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت. وتتميز العين الاصطناعية بمقدرتها على العمل لمدة 30 دقيقة متواصلة قبل إعادة شحنها.

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وصمم العين صانع الأطراف الاصطناعية فيل بوين من تورنتو، في حين تم تطوير النسخة الأولى من الدارة الإلكترونية وأجهزة الكاميرا اللاسلكية من قبل المهندسين كوستا غراماتيس ومارتن لينغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتضم العين الاصطناعية غلافاً مكوناً من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، وكاميرا فيديو، وجهازا لاسلكيا، ويمتلك سبنس حالياً عينين اصطناعيتين يستخدمهما بالتناوب كلما نفذ الشحن في إحداهما، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.