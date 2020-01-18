صداقة أم حب؟.. صورة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أول أمس بعيد ميلادها الـ40، في جو من البهجة والسعادة، برفقة عدد من نجوم الفن والمشاهير، على رأسهم، إنجي علي، وحلا شيحة، وأحمد رزق، وأحمد حلمي، والسقا، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وكندة علوش، وأحمد العوضي.

ظهر العوضي بجانب ياسمين في عدد من الصور بشكل ملفت، وهو ما أثار فضول محبي النجمين، متسائلين عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، هل هي صداقة أم تطور الأمر بينهما لعلاقة عاطفية.

وكانت ياسمين تحدثت منذ قبل، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، في 30 يوليو، من العام الماضي، في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب دام 17 عامًا، عن الأضواء، عن حياتها الشخصية وانفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، وإمكانية زواجها مجددًا.

وكانت وجهت لها الشاذلي سؤالًا قالت خلاله، "بتفكري تتجوزي تاني؟"، وجاء رد ياسمين على هذا السؤال، "الأيام الجاية محدش عارف مخبية إيه، يعني ممكن أقول مش هتجوز، وبعد سنة يطلع قدامي حد كويس، الحب والارتباط مش قرار نهائي ممكن نقابل حد يحبنا ونحبه، ومش مرتبط بالأيام هسيبها للقسمة والنصيب، محدش عارف الأيام فيها إيه".

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وعن نيتها الزواج مرة أخرى، قالت: "أنا ممكن أقبل في الزواج مرة أخرى ولكن لا أريد أن أدخل رجلا غريبا على أولادي"، وعقبت ساخرة: "اللي اتجوزوا اخدوا إيه من الرجالة؟"، لافتة إلى صعوبة الأمر حالياً.

وتابعت: "أنا لما أعلنت كنت منفصلة بقالي سنة ولم يكن يعرف أحد، محمد أبو عيالي رجل محترم جدا ولازم أحترمه، بس الطلاق كان على رغبتي والإعلان على الطلاق لأنه جاء الوقت لكي يعرف الجميع"، واختتمت حديثها: "علاقتي به زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين".

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصلت عام 2018، عن زوجها رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، بعد حياة استمرت 17 عاما، أنجبت خلالها ولدا وبنتا.