نانسي عجرم برفقة بناتها: بروحنا نحميكن.. والجمهور يهاجمها: خلو عندكو ضمير

ابتعدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن ساحات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعد حادثة اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم، في قضية قتل الشاب السوري، محمد حسن الموسى، وتوجيه له تهمة القتل العمد، لتعود من جديد في ممارسة نشاطها عبر حساباتها الرسمية، وبخاصةِ موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث شاركت متابعيها بصورة برفقة بناتها وهي تحتضنهن.

وأرفقت تعليقًا على الصورة، قالت خلاله: "انتو الدني.. وبروحنا منحميكن".

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لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة تفاعل المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 27 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة للعديد من إعادة التغريدات والتي وصلت تخطت الألف، وعلق أحد المغردين قائلًا: "هي الصورة وبهذا التوقيت شو الغرض منها ما حدا ضدكن تدافعوا عن أطفالكن وبيوتكن في أطفال بالطرف الثاني أيتام ورح يعيشوا حياتهن بسمعة أب أنتوا ربما لوثتوها إلي بيدافع عن بيته، بيدافع برصاصتين ثلاث أربع هجوم من كل الجهات، ببيت فيه كل هالحرس والأمن خلي عندكم شوي ضمير في رب شايف، محاولة فاشلة لاستعطاف الرأي العام، سالت زوحي وقلتلو شو رايك بـ17 رصاصة قلي لو لا سمح الله إنتي أو أولادنا كنتوا تحت الخطر.. 17 رصاصة بالنسبة لي هم رصاصة واحدة، الله يحميكي ويخليلك بناتك وينصرك عليهم وعلى الظلمة الحاقدين المجرم أخذ جزائه ويستاهل حسبي الله عليهم ونعم الوكيل فيهم".

سرقة منزل نانسي عجرم وتوجيه تهمة القتل العمد لزوجها

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، السارق محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، فتم القبض على الزوج على خلفية الحادث فجر الأحد الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يجري الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت مصادر، أنّ قاضية التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، غادة عون، وجّهت تهمة القتل العمد، لطبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد قتله الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة بجبل لبنان، حيث استندت في حكمها بناء على المواد "547 و229" من قانون العقوبات اللبناني.