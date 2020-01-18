احترس.. زيادة الوزن تعرضك للإصابة بالإنفلونزا

هناك العديد من الأضرار التي تسببها السمنة وكان آخرها ما كشفه عدد من الدراسات، التي أكدت أن زيادة الوزن قد يكون عاملا في الإصابة بالإنفلونزا.

فبحسب دراسة أجراها مركز التحكم ومنع الأمراض بأمريكا في عام 2011، توصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالإنفلونزا، وفقًا لـ"سبوتنك".

كما كشف بحث أجري في عام 2009 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حول تفشي أنفلونزا H1N1، كانت الغالبية العظمى من المرضى يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

وأكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن قد يعانون من التهاب مزمن منخفض المستوى يمكن أن يعيق الجهاز المناعي، فيزيد فرص الإصابة بالأنفلونزا، كما يجعل الأعراض أكثر شدة.

Advertisements

ويمكن أن تؤدي السمنة إلى إحداث تغيير في دورة الحياة الفيروسية والتسبب بتفاقم المرض، وتكون استجابة هذا النوع من الأجسام مع لقاحات الأنفلونزا أقل فاعلية من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن مثالي.

وللوقاية من الإنفلونزا لابد من اتباع عدد من الخطوات ومنها

غسل اليدين بالماء والصابون.

الحصول على لقاح الإنفلونزا.

تناول أطعمة تزيد من مناعة الجسم.

ممارسة الرياضة والنوم الجيد.