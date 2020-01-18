صحيفة: علاقة سرية تربط نيمار بعارضة أزياء روسية

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وجود علاقة عاطفية تجمع النجم البرازيلي نيمار والموديل كاترينا سافاروفا البالغة من العمر 21 عاما.

ويحاول نيمار وحبيبته الجديدة التي اشتهرت بفضل مشاركتها ببرنامج تلفزيون الواقع الإسباني "جزيرة الإغراءات"، الادعاء بأنهما صديقان فقط، لكن الجميع يعلم أن هناك مشاعر حب تجمع بينهما، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن صديق مقرب من الروسية كاترينا.

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"أعلم أنها تسافر معه ويختفيان معا لعدة أيام، لقد تظاهرا أمام الناس أنهما أصدقاء، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، الكثير يعلم بوجود مشاعر تجمعها، حتى أنها ذهبت لحفل عيد ميلاده ومباريات له مع الفريق في باريس، وظهرا معا في صور عديدة، بالتأكيد كاترينا تحب التواجد في عالم الأضواء"، بحسب حديث المصدر، وفقًا لروسيا اليوم.