إليك طريقة تطبيق إطلالات شعرك لتظهري كنجمات السينما المفضلات لديكِ

لا يوجد مصدر لاستلهام الإطلالات الرائعة أعظم من الأفلام، حيث تُخلَّدُ كل بطلة في إطلالة مثالية ثنائية الأبعاد. سنركز هنا على أهم الأفلام السينمائية للتعرف على دروس التجميل الأساسية التي يمكن أن نستخلصها من تلك السيدات العصريات. ضعوا الفوشار من أيديكم واجلبوا صندوق تجميل لوي فيتون.

فيلم إشاعة حب (1960)

الممثلة: سعاد حسني بدور سميحة

تُعرف سعاد حسني بلقت سندريلا الشاشة المصرية. وتدور أحداث هذا الفيلم من عام 1960 وإخراج فاتن عبد الوهاب حول قصة حب شاب وقع في حب امرأة لا تبادله المشاعر في البداية. شاركت سعاد حسني بين عامي 1959 و1991 في أكثر من 83 فيلم وألهمت أجيال عديدة من النساء بعينيها التي تشبه عيني الغزال.

درس التجميل: ضعي الكثير من المسكرة ولكن تأكدي من تمشيط رموشك جيداً لتحصلي على تأثير مضاعف. ومشطي شعرك للخلف وارفعيه للحصول على بعض الحركة في الإطلالة، فالشارع هو منصتك على كل حال.

لتتألقي بهذه الإطلالة: استخدمي مجموعة Bumble & Bumble, The Height of (Holiday) Chic Thickening ، 23$ دولار أمريكي؛ 71 درهم إماراتي/ريال سعودي.

فيلم: How to Marry A Millionaire (عام 1953)

الممثلة: مارلين مونرو بدور بولا ديبيـﭭواز

شاهدت معجبات مارلين مورنو في الفيلم الكوميدي الرومانسي الرائع هذا لون شفاه ناعم على هذه النجمة وارتداء الممثلة المثيرة المفضلة لدى الجميع زوجاً من النظارات بإطار سميك غير كامل. ظهر الطابع المميز لشفاهها وتنهيدتها بأعلى مستوياتها على الإطلاق في هذا المشهد.

درس التجميل: اشعري بالحب وارتدي ما تشائين وكرري إطلالة الجمال التي تميّز طابعك الخاص لكن اختاري أحمر شفاه خفيف بين الحين والآخر.

لتتألقي بهذه الإطلالة: تسوقي أحمر شفاه كـﭼار وايس Lipstick a Cinq Set، 192$ دولار أمريكي؛ 720 درهم إماراتي/ريال سعودي.

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فيلم: Cleopatra (عام 1963)

الممثلة: إليزابيث تايلور بدور كليوباترا

كلّف هذا الفيلم الذي أدت فيه إليزابيث تايلو أقوى دور لها كقائدة مصرية 31.1$ مليون دولار أمريكي ليحقق أرباحاً تصل إلى 57.8$ مليون دولار أمريكي على شباك التذاكر. ويعدّ أروع أدوار تايلور على الإطلاق دون أدنى شك. ومن المؤكد أن مبيعات الآيلاينر قد ارتفعت بشكل كبير عام 1963.

درس التجميل: المكياج الأكثر هو الأجمل عندما يتعلق بمظهر الآيلاينر. لمن يجرؤ فقط…

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لتتألقي بهذه الإطلالة: تسوقي آيلاينر مارك جايكوبز بيوتي Highliner Gel Eye Crayon، 25$ دولار أمريكي؛ 94 درهم إماراتي/ريال سعودي.

فيلم: Thomas Crown Affair (عام 1968)

Getty / Silver Screen Collection

تتألق فاي دوناوي بتسريحة شعرها الجميلة وأظافرها الأصلية الجميلة وأحمر شفاهها الدراقي وأحمر وجنتيها الخفيف عديم اللمعان في أروع الأفلام السينمائية بكل ثقة.

الممثلة: فاي دوناوي بدور ﭭيكي أندرسون

درس التجميل: لا تبالغي في وضع أحمر الوجنتين فلمسة خفيفة منه ستبدو أجمل.

لتتألقي بهذه الإطلالة: تسوقي أحمر وجنتي دولتشي آند غابانا Luminous Cheek Color، 41$ دولار أمريكي؛ 153 درهم إماراتي/ريال سعودي.

فيلم: Breakfast at Tiffany’s (عام 1961)

الممثلة: أودري هيبورن بدور هولي غولايتلي

ظهرت أودري هيبورن بأروع إطلالة جمال لها في هذا الفيلم الذي جعل فستان جيفنشي القصير الأسود قطعة كلاسيكية خالدة وتسريحة الشعر الفرنسية الملفوفة تحت تاج الرأس أمراً مقبولاً تماماً لدى الفتيات قبل احتساء قهوة الساعة السادسة صباحاً.

درس التجميل: سترتقي مسحة من الآيلاينز السائل بكافة الإطلالات. أكملي إطلالتك بأحمر شفاه دراقيِّ خفيف.

لتتألقي بهذه الإطلالة: تسوقي أحمر شفاه توم فورد بيوتي Ultra-Rich Lip Color in Revolve Around Me، 41$ دولار أمريكي؛ 121 درهم إماراتي/ريال سعودي.

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