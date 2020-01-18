فيديو.. رامي رضوان يهنئ حماته بعيد ميلادها: ينبوع حب وحنان

احتفل الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم.
ووصف "رامي" الفنانة دلال عبد العزيز بأنها ينوع الحنان قائلًا: "كل سنة وحضرتك طيبة ودايمًا يا رب ينبوع حب وحنان وعطاء لكل اللي حواليكي".
وأضاف: "أنا من المحظوظين بوجودي في مثل هذه العائلة التي بها جوهرة اسمها دلال عبد العزيز" مؤكدًا أن هناك طاقة حب كبيرة تعطيها لكل المحيطين بها.
وأكد الإعلامي أن الارتباط بزوجة تصون بيتها وزوجها هو أكبر شيء في الوجود مضيفًا: "دلال عبد العزيز هي مثال للحب والعطاء والحنان".
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