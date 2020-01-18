إليكِ إطلالات النجمات العرب على الثلج خلال فصل الشتاء من بينهن ميريام فارس

تستغل النجمات العرب دائماً موسم الشتاء المثلج للاستمتاع بطقسه البارد، ويقمن بنشر صورهن مع عائلاتهن وأصدقائهن، فتستمتع النجمات العرب سنوياً بالثلوج التي تكسو الجبال في كل دول العالم خلال فصل الشتاء، ويظهرن إطلالتهن الخاصة وهن يستمعهن بالثلج، من خلال نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
النجمات العرب على الثلج
النجمة أحلام افتتحت الموسم الشتائي بفضاء إجازتها برفقة زوجها مبارك الهاجري على قمم الجبال المثلجة في فرنسا، ونشرت فيديوهات عبر انستغرام تظهرها على الثلوج.النجمة كارلا حداد استمتعت بثلوج لبنان ونشرت صورا عبر انستقرام مع ابنتها ليا وهي تستمتع معها إجازة الثلج.
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النجمة ميريام فارس نشرت صورها لها وهي على الثلوج ومعها كلبها الذي يظهر خلفها.
النجمة هنادي الكندري نشرت صوراً مع زوجها وهما على الثلوج.
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