كيت ميدلتون تخطف الأنظار في أول إطلالة لها بعد عاصفة ميغان ماركل وهاري

كما عوّدتنا في السنوات السابقة على إطلالات مفعمة بالأناقة والرقي، لم تخذلنا دوقة كمبريدج كيت ميدلتون في أول إطلالة لها في العام 2020، خصوصاً ان كل الأنظار تتجه الى قصر باكنغهام بعد قرار ميغان ماركل والأمير هاري الأخير ،وبالعودة إلى إطلالة كيت ميدلتون الساحرة خلال تواجدها في مدينة Bradford، فتميّزت بمعطف بالأسلوب العسكري زيتيّ اللون من تصميم ألكسندر ماكوين Alexander McQueen نسّقت تحته فستان ميدي من ماركة زارا Zara بنقشة المربعات باللونين الأبيض والأسود مع العقدة التي زيّنت عنقها بلغ سعره 129 دولار، وبعد الخصومات أصبح 36 دولار.

كيت بدت أنيقة جداً بهذا المعطف من توقيع ماكوين، وهذا التصميم الراقي من المعاطف غالباً ما تكرر إعتماده. وقد ذكّرنا هذا المعطف بآخر مشابه وباللون الزيتي أيضاً تألقت به في سبتمبر العام 2016 خلال جولة ملكية في كندا من ماركة Hobbs.

وأكملت كيت ميدلتوت إطلالتها بحذاء مخمل أسود بكعب عال عريض من ماركة Gianvito Rossi، وحملت حقيبة سوداء بنقشة جلد التمساح الأسود من تصميم Aspinal of London. وأنهت الإطلالة بأقراط من تصميم Zeen، وحافظت كيت على إطلالتها الجمالية المعتادة الناعمة، فأسدلت شعرها وإعتمدت مكياجاً خفيفاً.

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