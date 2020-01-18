محشي الكرنب، أكلة ملائمة تماما لليالي الشتاء الباردة، التي خلالها نستمد الدفء من الأكلات المتنوعة، ويستعرض التقرير التالي، طريقة عمل محشي الكرنب المصري. المقادير ثمرة كرنب. بصلة مفرومة. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. 1/2 حزمة شبت. 1/2 حزمة بقدونس. 1/2 حزمة كزبرة خضراء. جزرة مبشورة. ثمرة فلفل أخضر رومي. كوب ونصف عصير طماطم. كوب ونصف مرقة. 3 أكواب أرز. زيت. ملعقة صغيرة بهارات. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. ملح. Advertisements فلفل أسود. طريقة التحضير يقطع الكرنب ويسلق في الماء المضاف له الكمون. يشوح البصل والفلفل الرومي الأخضر في الزيت على النار. يضاف الثوم المفروم، ثم الملح والفلفل الأسود والكمون. يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم. يضاف الجزر المبشور والبهارات والشبت والبقدونس والكزبرة. يضاف الأرز على الخلطة ويقلب جيدا. يحشى ورق الكرنب بخليط الأرز ويلف أصابع. يرص الكرنب في الحلة. تغلى المرقة على النار مع القليل من الصلصة والزيت والكمون والملح. تضاف المرقة إلى الخليط الكرنب المرصوص في الحلة. يوضع المحشي على النار حتى ينضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل محشي الكرنب لليالي الشتاء الباردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.