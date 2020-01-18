محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز:
أطلقت خدمة "سبوتيفاي" للبث الصوتي والموسيقي خدمة جديدة عبر الإنترنت، عبارة عن قوائم موسيقية وصوتية ليستمع لها الكلاب أثناء غياب أصحابها عن المنزل.
وجاء إعلان الشركة عن الخدمة بعدما تبين أن نحو 74 بالمئة من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم.
وقالت الشركة السويدية، إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و"عبارات تدليل" وقصصا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون، لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.
وفي الوقت نفسه توفر قوائم الموسيقى الموجهة للكلاب مقاطع مختارة لتتماشى مع سمات الحيوان.
وبحسب "سبوتيفاي" فإن مسحا كشف أن واحدا من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة يشغل موسيقى للحيوانات لمؤانستها خلال فترة غيابه، في حين أشار 42 بالمئة منهم إلى أن حيواناتهم تفضل نوعا معينا من الموسيقى.
كانت هذه تفاصيل خبر كلبك محبوس في البيت.. خدمة موسيقية لتسلية الحيوان أثناء غيابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.