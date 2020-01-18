في ذكرى ميلاده الـ94.. زيجات في حياة صلاح ذو الفقار

استحوذ على لقب الرجل الوسيم في عصره، وقف أمام الكثير من النجمات، بعضهن كانت ضمن زيجاته الـ4، اليوم في ذكرى ميلاده الـ94، تستعرض "هُن"، النصف الحلو في حياة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

نفيسة بهجت

في عام 1947، تزوج الممثل صلاح ذو الفقار من السيدة نفيسة بهجت، كانت على صلة قرابة به، بالإضافة لأنها كانت من رائدات العمل الاجتماعي، وبعد الخلافات قررا الانفصال شكليا، دون أن يتم بشكل رسمي، خصوصا أنها أم أبنائه المهندس أحمد والمحامية منى.

زهرة العلا

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مع تصوير فيلم "رد قلبي"، تعرف "ذو الفقار" على الممثلة زهرة العلا، واثناء مشهد زواجهما بالفيلم، طلب أن يتزوجها في الحقيقة، وهو ما حدث بالفعل، وحضر حينها كل فريق العمل حفل الزفاف، ولكنه انتهى كالزيجة السابقة، بعد عام من دون أية خلافات، حيث شاركا في أفلام سويا بعدها مثل "الرباط المقدس" و"جميلة".

شادية

بعد انفصال شادية عن زوجها عماد حمدي، ارتبطت بعلاقة حب مع صلاح ذو الفقار، وجرى الاعلان عن الزواج بعد عرض فيلم "أغلى من حياتي"، وبعد عام كانت شادية أوشكت على تحقيق حلم حياتها بالأمومة، والتزمت بتعليمات طبيبها ولم تخرج من المنزل طيلة 5 أشهر لكن جرى الإجهاض وهو ما جعل العلاقة بينهما تتوتر، لتطلب الانفصال ونجح الأصدقاء في جمعهما مجددا، لكن بعدها بسنوات قليلة وبالتحديد في عام 1973، جرى الانفصال النهائي.

بهيجة مقبل

وختم صلاح ذو الفقار زيجاته، بالسيدة بهيجة، وهي من خارج الوسط الفني، ودام الزواج 18 عاما، حتى وفاته وهي جدة الممثل المصري شريف رمزي، وليس صلاح ذو الفقار كما يتردد.