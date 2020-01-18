فضيحة بجلاجل .. فيديو جنسي لإعلامي بحريني مشهور مع امرأة مغربية!!

اتُهمت امرأة مغربية مقيمة في الإمارات بابتزاز إعلامي بحريني معروف بفيديو جنسي لهما في إحدى الشقق الفندقية بالبحرين.

وكانت المرأة (22 عاما) قد تعرّفت على الإعلامي عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت المجني عليه لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.

وبعد مقابلة المرأة للإعلامي، مارسا الفاحشة معا، لتبدأ لاحقا بإرسال رسائل تهديد للمجني عليه عبر تطبيق ”واتس اب“.

وهددت المرأة المغربية الإعلامي بنشر فيديو لهما وهما عاريان، في حال لم يدفع لها مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار).

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وقال الإعلامي البحريني (39 عاما) للمحكمة ”إن المدّعى عليها أرسلت له في 6 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رسالة تبلغه فيها أنها في البحرين وترغب بلقائه“.

وأضاف: ”ذهبت إلى حيث تقيم، كانت وحدها فمارسنا الفاحشة معا، وبعدها غادرت، لكن بعد 3 أيام أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ، وزعمت أن لديها أيضا مقطع فيديو يجمعنا معا أثناء ممارسة الفاحشة“، معترفا أنها ”استغلت كونه شخصية إعلامية معروفه لتهديده“.

بدورها، نفت المرأة المغربية التهم الموجهة إليها، فيما أجلت الجلسة للنظر حتى 26 يناير/كانون الثاني من الشهر الجاري.

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