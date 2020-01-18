هايدي تجمع بين مهنة التدريس وتصميم العرائس الكورشية: "مفيش تعارض بينهم"

بالرغم من عملها كمعلمة بأحد المدارس الثانوية، لكنها لم تتخلى عن هوايتها لصنع مشغولات يدوية وتصميم عرائس من الكروشيه، بل قامت هايدى بتنمية موهبتها من خلال تلقي تدريبات متخصّصة في الرسم والتصميم، في واحدة من كبرى الأكاديميات المتخصّصة في الوطن العربي، وشيئاً فشيئاً تعلمت من أخطائها، وتطورت أعمالها الفنية بشهادة متابعيها.

تخصصت هايدى محسن، صاحبة الـ 28 عاماً، في مشغولات «أميجرومى»، لعرائس الكروشيه، بالإضافة الي حصولها على ليسانس علم اجتماع ودبلومة تربوي، : «حصلت على كورسات لمدة عامين في الرسم والكروشيه والتريكو، وواجهت بعض الصعاب كغلاء أسعار الخامات، التي غالباً تكون مستوردة، وركزت على تصميم الشخصيات الكرتونية»

. عمل «هايدى» الأساسى هو معلمة علم اجتماع لطلاب المرحلة الثانوية، ولم تخجل يوماً من ممارسة نشاطها الفنى أو تشعر بأى تعارض بينهما، واشتهرت بتصميم عرائس لشخصيات مثل «كورالاين وكورنليا وويل فاندوم»، وفى نفس الوقت تصمم عرائس من وحى خيالها، حيث تعشق الرسم، وتصمم الشخصية قبل تنفيذها.

لم تتنازل الفنانة عن موهبتها بل توقفت عن التدريس مؤقتاً خلال فترة الزواج والحمل وإنجاب طفلتها، وحين كبرت ابنتها والتحقت بالمدرسة، عادت من جديد للعمل كمعلمة، لكنها تخصصت في اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، ويراودها حلم باستمرار بافتتاح جاليري خاص بمشغولاتها الفنية، وتواصل العمل جاهدة لتصميم كل ما هو جديد، وتبتكر شخصيات من وحى خيالها.