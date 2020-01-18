منها اختيار طبق أزرق صغير.. طرق فعالة للتحكم في كمية طعامك اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسبب تناول كمية كبيرة من الطعام إلى اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم زيادة الوزن بشكل كبير، لذا يجب التحكم في حجم الأطعمة التي يتم الحصول عليها.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" عددًا من الطرق البسيطة للتحكم في كمية الطعام التي يتناولها الشخص يوميًا، وفقًا لموقع "Webmd":

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