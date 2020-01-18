عند تخزين التوابل الخاصة بك، عليك التأكد من وضع الأساسيات مثل بودرة الثوم، والكركم، والملح والفلفل، والكلمون والبهارات، ولكن في المرة القادمة التي تخزنين فيها التوابل عليك إضافة القرنفل، فهو عنصرا أساسيا ومفيدا للصحة.

يستعرض التقرير التالي فوائد القرنفل بحسب موقع "well&good".

تنظيم مستويات الجوع

القرنفل نوع من السحر لأنه يمكن أن يلعب دورًا في منع معدتك من الهدر بين الوجبات، يحتوي القرنفل على كمية هائلة من الألياف وهي مادة مغذية يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الجوع، ملعقة صغيرة واحدة من القرنفل وحدها توفر ما يقرب من غرام من الألياف.

الحفاظ على مستويات مضبوطة للسكر في الدم

يساعد القرنفل، في تنظيم مستويات السكر في الدم بسهولة

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يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم

فحص زيت القرنفل كعامل مضاد للجراثيم، وأثبت جدارته، فقد عثر عليه في غسول الفم مع الريحان وشجرة الشاي فهو يساعد في محاربة البلاك والبكتيريا في الفم، ولهذا أيضًا ستجد زيت القرنفل في الكثير من معاجين الأسنان الشائعة.

مسكن لألم الأسنان

واحدة من أبرز الفوائد للقرنفل هي تخفيف الألم، وخاصة تخفيف آلام الأسنان، والذي يعمل كمطهر طبيعي أيضا.

كما وجدت إحدى الدراسات أن القرنفل بعمل بشكل أفضل في تخفيف الألم والالتهاب والشفاء والعدوى.

الحماية من التلوث والالتهاب

القرنفل معروف بآثاره المضادة للالتهابات، وأظهرت الدراسات أن تناوله يوميًا قد يؤدي إلى فوائد كبيرة، ويوصي الخبراء بها على وجه التحديد للمساعدة في علاج التهاب المفاصل.

إن استخدام زيت القرنفل كمحلول أو إضافة قرنفل في الشاي قد يساعد أيضًا في مكافحة الالتهاب.