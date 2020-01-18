الامارات | 56 فيلماً تتنافس على «الصقر الإماراتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 56 فيلماً تتنافس على «الصقر الإماراتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان العين السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان «الصقر الإماراتي»، بدورته الثانية في الفترة من 22 إلى 25 الجاري، والتي ستضم 56 فيلماً بين الطويل والقصير وسينما العالم.

وتتنوع الأفلام المختارة في «العين السينمائي»، الذي ينطلق تحت شعار «سينما المستقبل» بقلعة الجاهلي في مدينة العين، بين القصص الإنسانية والرومانسية والاجتماعية وكذلك الكوميدية، والتي حاز أغلبها جوائز من مهرجانات محلية وعربية، والتي تولى إنتاجها وإخراجها نخبة من صناع السينما في دول الخليج والعالم، الذين استطاعوا تقديم أفلام عالية المستوى من النواحي الفنية والإخراجية، وكذلك النصوص التي نالت اهتماماً كبيراً من عشاق السينما.

وتوزعت أفلام المهرجان في دورته الثانية ضمن مسابقاته المختلفة على النحو التالي، مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، وتتنافس فيها خمسة أفلام، ما بين الإماراتي والخليجي الطويل، هي: الفيلم الإماراتي «ثم ومن بعدك» من إخراج سعود الشحي، والسعودي «آخر زيارة» للمخرج عبدالمحسن الضبعان، والسعودي «نجد» بطولة حياة الفهد وإخراج سمير عرفة، والبحريني «قاسم حداد.. هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، والعماني «سير» للمخرج علي عبدو.

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أما مسابقة «الصقر الإماراتي والخليجي القصير»، فتضم 21 فيلماً، من الإمارات 12 فيلماً، أبرزها: «إطار» و«تسامح» و«خريجة» و«توزيعة»، ومن الخليج تسعة أفلام، منها من السعودية «درب الأضواء» و«زيران» و«صلة»، ومن الكويت «المتابعون» و«لازال»، ومن البحرين «لحظات» و«المنطقة الرمادية»، ومن عمان «القطعة المفقودة». وشهدت مسابقة «أفلام المقيمين» مشاركة قوية في الدورة الثانية من المهرجان، إذ تضم 10 أفلام، منها «توازن» و«لا أعلم» و«زايد» و«قرب الموعد». أما مسابقة «الصقر للطلبة» فتضم 16 فيلماً، أبرزها «سد الرفيصة» و«صورة الضمير» و«عصافير» و«ندم» و«التسامح يحدث فرقاً» و«كيس الحلوى».

وفي «سينما العالم» استقطب مهرجان العين السينمائي مجموعة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على شاشات المهرجان، وعددها أربعة أفلام، هي «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبوالعلا، و«إن شئت كما في السماء» لإيليا سليمان، و«رحل» لكومسيماك أوليفر، و«شارع حيفا» لمهند حيال.

- الأفلام المختارة تتنوع بين القصص الإنسانية والرومانسية والكوميدية.