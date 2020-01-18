الامارات | مكتوم بن محمد يعزّي بوفاة بخيتة خليفة بن حليس

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يعزّي بوفاة بخيتة خليفة بن حليس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيتة خليفة بن حليس، والدة كل من مبارك وعبدالله سلطان الجتال.
فقد قام سموّه بزيارة إلى خيمة العزاء في منطقة العوير، صباح أمس، حيث قدّم صادق تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي المغفور لها بخيتة خليفة بن حليس، راجياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.
من جهته، قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيتة خليفة بن حليس، راجياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.
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