الامارات | «لجنة الأدباء والقراءة» تحتفي بيوم الطفل الخليجي

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الأدباء والقراءة» تحتفي بيوم الطفل الخليجي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت لجنة الأدباء والقراءة ومديرية الشؤون القانونية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مدارس أكاديمية الدار في أبوظبي، بيوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام.
وضمن الفعالية نظمت أنشطة عدة ومسابقات للصغار، بالإضافه إلى توزيع هدايا للمميزين منهم.
وأكدت مديرية الشؤون القانونية، اهتمام القيادة الشرطية بهذه الفئة العمرية، وحرصها على نشر ثقافة القراءة بين جيل المستقبل.
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