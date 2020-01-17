تسلخات الأطفال تزداد في الشتاء.. استشاري يشرح طريقة التعامل معها

تعتبر التسلخات في منطقة الحفاض من أكثر المشكلات الشائعة عند الأطفال الرضع، وتسبب إزعاجًا للأم لما يصاحبها من احمرار وشعور بحرقان في جلد الطفل، الأمر الذي يدفعه للبكاء والصراخ أغلب الوقت.

ويمكن الوقاية من تلك المشكلة عن طريق استخدام بعض الدهانات والكريمات بعد كل مرة يتم فيها تغيير الحفاض، وتزداد المشكلة بكثرة في ظل انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، حيث تزداد عدد مرات التبول عند الأطفال، ما يزيد من إصابتهم بالتسلخات، وذلك نتيجة زيادة نسبة الأملاح الموجودة بالبول، وذلك بحسب الدكتور مكرم رياض استشاري طب الأطفال.

وقال رياض لـ"هن"، إن هناك عدد من الخطوات التي يجب على الأم اتباعها لتجنب تلك التسلخات في الشتاء، ومنها:

- متابعة الرضيع من وقت لآخر حتى لا يتراكم البول ويتفاعل مع الحفاض.

- ترطيب البشرة بشكل متكرر حتى لا يحدث التسلخ.

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- ضرورة استخدام كريم يحتوي على مادة الزنك مرتين يوميا على الأقل، وذلك لأنه مرطب للبشرة، ويعمل كعازل للجلد عن البول والبراز.

- تجنب استخدام اللوسيون لاحتوائه على نسبة عالية من المياه التي تساعد على تلف طبقة الجلد السطحية، وأحيانا الطبقات الأخرى.

- يفضل استخدام الكريمات الدهنية وليست المرطبة.

- لا مانع من استخدام زيت الطعام النظيف فهو فعال في التعافي من التسلخات، وخاصة المصنوع من عباد الشمس.

- عند إصابة الطفل بالتسلخات يجب ترك جسمه يتنفس عند كل غيار مع مراعاة تدفئة الغرفة حتى لا يصاب بالبرد.