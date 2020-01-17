مقطع فيديو وصورة للمخرج طارق العريان فاجأت بها الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما وضعهما في موقف جدل بين المتابعين، الذين ادعوا إن الإعلامية استغلت توقيت انفصال المخرج عن زوجته الفنانة السورية أصالة لنشر تلك المواد المصورة.
وكان العريان الزوج الأول لـ إنجي علي، التي تزوجته قديمًا، ولم يُكلل زواجهما بأطفال، خاصة إن الزيجة لم تستمر سوى 3 سنوات فقط.
قصة زواج إنجي علي وطارق العريان
كانت الإعلامية إنجي علي، تحدثت من قبل عن زواجها بالمخرج طارق العريان، خلال حوار سابق لها، العام الماضي مع راغدة شلهوب.
وأكدت إنجي حينها إنها تعرفت عليه خلال حديث هجومي عن فيلمه "الإمبراطور" مع النجم الراحل أحمد زكي، ثم بدأت بينهما قصة حُب كللت بالزواج، قائلة: "كنت صغيرة وعرفنا بعض، وحبينا بعض حب كبير واتجوزنا 3 سنين".
متابعة: "الجواز زي ما بيقولوا مقبرة الحب، لأن الروتين والغيرة بيكونوا سبب انتهائه".
وأضافت: "كنت بغير عليه جدًا، والجوازة مستمرتش، لكن بحترمه وبحب أصالة وهي صديقتي وبنسأل على بعض".
كانت هذه تفاصيل خبر "أول حب وكنت بغير عليه".. كيف تحدثت إنجي علي عن طليقها طارق العريان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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