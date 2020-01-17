قبل حفلها في دبي.. أحدث لوك للفنانة أصالة

شاركت الفنانة السورية أصالة، متابعيها بأحدث "لوك" لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل انطلاق حفلها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبى .

وظهرت الفنانة بإطلالة شبابية، مرتدية بنطلون بلون الكاشمير، مع بلوزة ملونة بألوان ازاهية، وبأكمام من الكرانيش.

واعتمدت أصالة على المكياج المطفي بألوان النيود والكاشمير، لتحديد ملامحها.

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وأحيت أصالة، أمس الخميس، حفلًا كبيرًا فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم، وتأبقت خلاله بفستان أسود مميز، لامع، مع تسريحة إنسيابية وأقراط ألماسية.

أصالة: الناس بتصدقني في الكآبة

وصرحت أصالة مؤخرًا، في لقاء خاص إذاعة "إنيرجي 92.1"، قائلة: "الناس بتصدقني في الكآبة والدموع، زي ما بيصدقوني في الكرامة والشموخ، لكن لو قولت إني فرحانة مبيصدقونيش لازم أحلف"، مضيفة: "تصوير كليب شامخ بسيط جدا ويعتمد على المشاعر وخبرة المخرجة التي أضافت للكليب بمشاعرها أيضا".

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

وأعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف"