مطعم سوري يقيم مسابقة للأم المثالية.. والجائزة "سفرة فاخرة"

يبدأ موسم مسابقات الأمهات المثالية مع بداية السنة من كل عام، وذلك من أجل تلقي أكبر عدد من المرشحات، وفرز تجارب كفاحهن المختلفة، ثم الاستقرار على الفائزات وتكريمهن في احتفالية عيد الأم 21 مارس، الحدث الذى جرت العادة أن تنظمه وزارات وهيئات رسمية أو أهلية مختلفة، بينما عبودة رضوان قرر إطلاقه في مطعمه للمأكولات السورية، تقديراً للأمهات.

حرص صاحب المطعم الموجود في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على تقديم المسابقة على مدار 3 سنوات، وتقام المسابقة لأهداف مختلفة: "بدايةً مفيش أغلى من الأم في حياتنا، فقررت أكرّمها لدورها العظيم في حياة أبنائها، بخلاف إن أمي لها مكانة كبيرة في قلبي، في نفس الوقت المسابقة بتزيد من الإقبال على المطعم، وبتعلم دعاية له بشكل غير تقليدي".

أوضح صاحب المطعم أنه يتلقى تجارب الأمهات على صفحة المطعم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفرزها واختيار أكثرها تأثيراً وبطولة، ويزور الأمهات فى بيوتهن، ثم تتم دعوتهن للتكريم في المطعم، على أن يتم تكريم 5 أمهات على الأكثر: «بنسمح للأمهات بدعوة أقاربهم وجيرانهم للاحتفال معهم، وبنخصص دور كامل من المطعم للحفل، وبنقدم للفائزين وأقاربهم سفرة فاخرة بأشهى الأصناف، إلى جانب هدايا تانية رمزية لكى تحقق الغرض، وتوصل شكرنا وامتناننا للأمهات.

من أهم شروط المسابقة أن تكن المرشحات في المسابقة من بلقاس فقط، وكان المطعم قد أقام عدد من المسابقات الجماهيرية، التي يطلقها على صفحته، تزامناً مع المناسبات المختلفة، بحسب «عبودة»: «أيام البطولات الرياضية، أطلقنا مسابقات للتنبؤ بنتائج مباريات المنتخب الوطنى، وكذلك فى رأس السنة والعيدين ومولد النبى ورمضان، بمعنى أصح ننتظر أى فرصة لإدخال السعادة على قلوب الناس، وفى نفس الوقت كسب زبائن جدد للمطعم».