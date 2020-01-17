الامارات | الأكل أثناء القيادة يتسبب في حادث مروع في بلدة ألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل أثناء القيادة يتسبب في حادث مروع في بلدة ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت غصة أثناء تناول الطعام في نوبة سعال لقائد مركبة في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية الجمعة نجم عنها فقدانه السيطرة على مركبته ووقوع حادث مروري مروع.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع عند بلدة إنكنباخ-ألسينبورن القريبة من كايزرزلاوترن بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا أدى إلى سقوط لوحة إعلانات وإلحاق أضرار بسبع سيارات، وقدرت الخسائر بحوالي 100 ألف يورو.

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وأضافت الشرطة أن قائد السيارة الأولى (37 عاما) قال إنه أثناء سيره تعرض لغصة أثناء تناوله للطعام، تسببت في إصابته بنوبة سعال شديدة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته، وهي سيارة نقل صغيرة.

أضاف السائق أن السيارة انحرفت عن الطريق واصطدمت بلوحة إعلانية مما ألحق أضرارا بأربع سيارات، بينما اصطدمت سيارته هو بثلاث سيارات أخرى، وفقا لما قالته الشرطة.

نقل قائد المركبة إلى المستشفى ولم ترد تفاصيل عن وقوع إصابات بشرية.