تنتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع ضاغطة

مهنياً:فلكيا بداية اسبوع ثقيلة ضاغطة تحديدا يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج العقرب بالاضافة الى تنافر اورانوس من برج الثور مع برجك ايام ثقيلة انشغالات كبيرة اوضاع متطلبة اعطال انزعاج روتين ضجر وملل لكن ابتداء من يوم الاثنين مع وصول الشمس الى برجك فقد تتخطى العراقيل بسهولة نظراً إلى الكمّ الهائل من الطاقة والتاثيرات االايجابية للكواكب التي تغمرك هذه المواقع والظروف الفلكية مهمة جدا فتكون مرحلة انفراجات حركة حلول ارباح متنوعة معنوية ومالية اخبار سارة . بالاضافة الى انتقال القمر الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء الى موقع مناسب مع برجك فتتحسن الظروف بشكل لافت وتصبح الصورة واضحة ومشرقة تماماً فتعيش فترة ممتازة فتتقدم بخطى ثابتة نحو اوضاع اكثر ازدهارا يتبدل المشهد الفلكي تحت تاثير القمر من برج الجدي يومي الاربعاء والخميس فتفتقر إلى حسن التنظيم وتشعر أنك تواجه أوضاعاً متشابكة، تأتي نتيجة بعض التأخير والمماطلة ما يجعلك مشوش التفكير ضائعاً في متاهاتودهاليز وافكار وتشويش . تنقلب الامور رأسا على عقب مع وصول القمر الجديد الى برجك لينضم الى الشمس وعطارد ما يجعلك متمتعا باعصاب متينة وحيوية ونشاط الامر الذي يسلط الضؤ على فرصة مهنية جديدة او عتبة دراسية اكاديمية جديدة تناقش بمهارة وتفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات والاسفار والتنقلات وستكون الحظوظ من نصيبك داعمة ومحفزة على النجاح. اسبوع جيد لكن عليك ان تدع مشاكلك الشخصية جانباً ولا تسمح لمزاجيتك بتسيير شؤونك.

عاطفيّاً: يسلّط هذا الاسبوع الضوء على أفضل صفاتك الانسانية والعاطفية فتجد نفسك محاطاً بالاحباء وتشعر بأنك أكثر شعبية أو تقديراً ان وجود كوكب الزهرة في موقع مناسب يعلنعن بداية مشرقة في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة. للعازب, تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً وتعيد الثقة الى العلاقة اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب اكثر من الحبيب.

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