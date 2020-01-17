تنتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع مميزة وسعيدة

مهنيًا:انطلاقة اسبوع ولا اجمل انطلاقة مائية بامتياز يكون الجزء الاول من الاسبوع ناجحًا وايجابيًا، يلمع فيه نجمك بكل قوة، تحت تاثير القمر من برج العقرب يومي السبت والاحد الامر الذي يؤمن لك الدعم تكون محط الانظار بسبب شخصيتك اللطيفة والساحرة، وقد تحرز تقدّمًا اجتماعيًا او ربحًا معنويًا او ماديًا لكن بالرغم من الحظوظ الكثيرة سوف تحتاج الى المزيد من الدعم والمساندة يومي الاثنين والثلاثاء مع انقال القمر الى القوس الذي يجعلك تستهلك طاقتك ويدعوك الى تصفية بعض الحسابات او يجعلك متشائما تتبدل الاوضاع وتعود الفرص الايجابية وتتالق بنجومية مطلقة يومي الاربعاء والخميس لحظة وصول القمر الى الجدي فتتقدم بطلبات تفاوض وتعرض المشاريع الجديدة بكل جرأة قد تتلقى عرضا مغريا او تبلغ منصبا طالما حلمت به ما يزيد ثقتك بالنفس التي تبدو ضرورية لتخطي الاشكالات لكن سوف تشكل الكواكب حواجز وعواصف فلكية ابتداء من يوم الجمعة مع دخول القمر الجديد الى الدلو لينضم الى الشمس وعطارد في مواجهة برجك بالاضافة الى تنافر اورانوس من برج الثور تختفي المساعدات مع احتمال اهتمامات عائلية وضغوط سلبية واعطال منزلية فيسيطر عليك شعور بالتعب نظرا لضعف الفرص وفراغ الحظوظ قد تعيش موجة ارباك وفشل وخسارة فلا تعرض استقرار وظيفتك للمخاطر ومن الضروري ان تكون حذراً جداً.اسبوع متقلب وضاغط لكن انت انسان نشيط وكفوء.

عاطفياً:لا يزال كوكب الحب يسكن في برجك فتنعم بمشهد فلكي مناسب تلتقط الاشارات الايجابية وتستعيد سلامك الداخلي الامر الذي يشجعك على ايجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب كما يعدك كوكب الحب باجواء عاطفية رائعة يطرب لها قلبك فتقوى الروابط والعواطف بشكل كبير فتعرف تطورا ملحوظا وسعادة قصوى للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب ، تصارحه، تكاشفه، وربما تتفق وإياه على بعض التفاصيل الصغيرة.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "العقرب "من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني صعوبات

Advertisements

تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول مرحلة مهمة في حياته