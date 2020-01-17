تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع استثنائية

مهنياً: تعيش اسبوعا استثنائيا وغير اعتياديا يجب ان تستغله ايجابياً زد على ذلك وجود اورانوس في برج الثور الصديق الذي يلون حياتك بشيء جديد وغريب البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب الذي يقدم لك عرضا جيدا او تتوفر فرصة مفاجئة او تسترد حق ان كل ما هو مطلوب منك ترتيب الاولويات المهنية ، وعدم اضاعة الوقت لأنه ثمين جدًا وحافلا بالفرص الكبيرة لكن حاذر من التوتر والاحتكاكات يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج القوس اذ انك تواجه بعض العراقيل في هذه الايام البطيئة والراكدة والغير مناسبة وقد تتعرض جهودك للاحباط والتأخير فلا توقع عقدا او تبدا اي مشروع جديد. عليك التراجع إلى الصفوف الخلفية كأنك تراجع الحسابات أو تحاول أن تجد تسويات، بعيداً عن التحديات والمخاطر لكن بالرغم من كل هذه المعارك سوف تشعر بالسعادة والفرح بحيث يقدم لك القمر في برجك يومي الاربعاء والخميس مناخ جميل ومشجع وحافل بالانتصارات واللقاءات المثمرة والواعدة بالافضل قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة معقدة وقد تحصل على النتائج المطلوبة وتنجح بإدخال عنصر النشاط والحماسة الى حياتك.تتابع الحظوظ مع وصول القمر الجديد الى برج الدلو اي الى البيت الثاني بيت المال ان هذا الطالع يشير الى ارباح مالية او تحرر من ديون او اقساط وحسابات متراكمة اسبوع ممتاز خطّط لأعمالك جيّدًا واقتنص الوقت المناسب للتصويب على الهدف ان الظروف تساعدك وتخدم اهدافك.

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء رومنسية منعشة مع وجود كوكب الزهرة في برج الحوت الذي يحمل اليك مغامرة استثنائية وحبًا كبيرا ينعش القلب ويحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل والود والمشاعر العميقة انه اسبوع عائلي شخصي بامتياز تشجعك التأثيرات الدافئة والساحرة على المصالحة والإنسجام والتوافق، وتتحدث عن تناغم مع الحبيب وعن شعور بالطمأنينية والاستقرار للعازب تعيش اوقاتا من الرومنسية نادرة في حين يحمل اليك بعض الاصدقاء مفاجأة سارة جداً.

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