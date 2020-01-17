تنتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع متنافرة معك تتطلب الهدوء والحذر

مهنياً: بداية اسبوع متنافرة معك تتطلب الهدوء والحذر والحكمة حتى لا تتسبب بأذى لنفسك مع وجود القمر في معاكسة برجك من العقرب يومي السبت والاحد لذلك صادقا مع نفسك فأنت لست بحاجة الى مفاجات وتطورات معقدة، كما انك كليًّا بغنى عن الاتهامات والإشاعات المغرضة، احم سمعتك من اصحاب النيات المشبوهة انها ايام مملة مليئة بالفراغ ومن الافضل التكيّف مع الجو الهادئ وحاول ان تتقبل الامر الواقع. تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء لتستقبل مرحلة مهمة تجعلك اكثر اقبالا على الدنيا واندفاعا تتلون بألف لون، فتشرق بفترة من الديناميكية والاتصالات الغنية والصدف المفاجئة، والتي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة. كذلك سوف تكثر الحركة وتنشط الابحاث واللقاءات والدراسات يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى برج الجدي وتعيد ترتيب اوضاعك وتفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب السفر فتكون التاثيرات كبيرة وايجابية وتتميز بدقة الملاحظة وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك انها فترة تقدم واستثمار.يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الجديد يوم الجمعة لينضم الى الشمس وعطارد في برج الدلو فتكون عطلة اسبوع وانطلاقة واعدة مليئة بالحظ والفرص الثمينة فانت تعتبر من بين الابراج المحظوظة هذه السنة نجاح تسهيلات كيرة ابواب السفر والفرص الكبيرة مفتوحة امامك ما يجعلك تسير الى الامام والى الاعلى ان كل الاحداث حولك ناجحة تجعلك تتميز عن غيرك.

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة في مواجهة برجك من الحوت يبلغ اشده فتتناقض التأثيرات وتمر في فترات من الانفعالات وقد تعيد خلط الاوراق العائلية او تشهد نزاعا مع الزوج او الزوجة حول علاقة احد الابناء العاطفية او بسبب وضع مالي يحتاج الى نقاش العازب, تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة.

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