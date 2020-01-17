رُفاة ريتشارد وطاعون إليزابيث.. أسرار عن العائلة الملكية بعد أزمة هاري وميجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

حازت العائلة الملكية البريطانية على اهتمام العالم خلال الأيام الماضية، بعد انفصال هاري وميجان ميركل عنها، وتنازلهما عن المهام الملكية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلفت فيها العائلة الأنظار، ولكن على مدار التاريخ كان هناك الكثير من الأحداث المثيرة بحسب ما أوضح موقع ومنها:

-إليزابيث وودفيل، ماتت بسبب الطاعون

ودفيل والملكة إليزابيث التي أطلق عليها اسم "الملكة البيضاء " عاشت في سنواتها الأخيرة بهدوء في دير برموندسي منذ عام 1487م.

وكانت جنازتها حدثًا متواضعًا للغاية بسبب خلافتها وانعزالها عن العائلة.

وكشفت رسالة عمرها 500 عام وجدت في الأرشيف الوطني لإنجلترا أن الملكة توفيت بسبب الطاعون ودُفنت دون مبرر لتجنب انتشار العدوى.

-ريتشارد الثالث، وجدوا رفاته في جراج السيارة

كان الاكتشاف الملكي الأكثر أهمية هو استعادة باقة جثة ريتشارد الثالث (1483-1485)، التي أُلقيت في قبر ضحل عقب هزيمته في معركة بوسورث فيلد في أغسطس 1485.

اكتشف الباحثون الهيكل العظمي للحاكم أثناء البحث في موقف للسيارات في ليستر في خريف عام 2012. في فبراير التالي.

أشعل هذا الاكتشاف عاصفة من الجدل، مضيفًا طبقات جديدة من التعقيد إلى النقاش المستمر منذ قرون حول سمعة ريتشارد، حيث يُنظر إليه بالتناوب على أنه مستبد مشوه وقتل أبنائه لإخلاء طريقه إلى العرش.

-سرير من البلوط لزفاف هنري السابع

اكتشف تاجر القطع الأثرية إيان كولسون سرير من خشب البلوط محفوظًا بشكل مدهش، يعود للملك هنري السابع وزوجته عن طريق الصدفة.

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ففي عام 2010، قام بشراء سرير عبر الإنترنت مقابل 2200 جنيه إسترليني. يُزعم أن السرير كان موجودًا لمدة 15 عامًا في جناح شهر العسل الخاص بالزوجين قبل أن يتم التخلص منه.

-تنازل جورج الثالث عن العرش خلال الحرب

من بين حوالي 350،000 وثيقة متوفرة عبر برنامج الأوراق الجورجية الرقمية التابع لمجموعة Royal Collection Trust ، لعل أكثرها إثارة للاهتمام هو خطاب تنازل عن العرش صاغه جورج الثالث (1760-1820) في مارس 1783 ، قبل أشهر فقط من نهاية الحرب الثورية.

وكشفت المسودة عن خيبة الملك جورج المتزايدة بشأن الحكم في البلاد، كما أن جورج بوش يرى كان ينظر إلى الخسارة الوشيكة للمستعمرات الأمريكية كنتيجة 'للأزمة الداخلية البريطانية".

-مذكرة شخصية للملكة فكتوريا

في عام 1887 ، تم تقديم شاب يدعى عبد الكريم إلى الملكة فيكتوريا (1837-1901) 'كهدية من الهند'. على مدار الـ 14 عامًا التالية، كريم - تم إحضاره في الأصل إلى إنجلترا كمضيف في مهمة ترجمة المحادثات بين ملكة هانوفر والشخصيات الهندية خلال احتفالاتها باليوبيل الذهبي - وأصبحت فيكتوريا وعبد الكريم صديقين مقربين بشكل غير متوقع.

لقد أعطت فيكتوريا الهدايا والألقاب إلى عبد الكريم مما أثار غضب المحكمة، بالإضافة إلى أسرة الملكة نفسها.

حيث منحته أفضليات باهظة ورفقته إلى مكان نادراً ما وصل إليه الخدم. بالإضافة إلى منازل في عدة مساكن ملكية، تلقى كريم منحة أرض في مدينته أغرا، كما رافق الملكة في العديد من الرحلات.

يمكن أن تعود كراهية المحكمة لكريم إلى حد كبير إلى العنصرية السائدة في بريطانيا في القرن التاسع عشر.

وبعد وفاة فيكتوريا في يناير 1901م، قام ابنائها على الفور بإعادة كريم إلى الهند، كما أحرقوا قدرًا كبيرًا من مراسلات الملكة، لكن سجل رئيسي واحد للعلاقة غير العادية نجا.

إلا أن يوميات شخصية احتفظ بها عبد الكريم وتناقلها عبر الأجيال، وذلك في عام 2010م، وشارك أحفاد كريم هذه المجلة مع المؤرخ شرباني باسو.

وتحولت قصة الملكة وعبد الكريم إلى فيلم في عام 2017 بطولة جودي دينش