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"من جديد".. طرق مبتكرة لإعادة استخدام أشياءك القديمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تحتوي المنازل على الكثير من الأشياء القديمة، وغالبا لا يتمكن الكثيرين من تجديدها، ويلجأون إلى وضعها في القمامة.

ولكن بحيل بسيطة يمكنكم تجديد الأشياء القديمة لديكم وتحويلها إلى حالة جديدة ولامعة.

-الأواني

Baking Sheet Restore

تتحول الأواني مع الوقت إلى اللون الأسود وربما تصدأ، ولكن يمكنك إزالة هذا اللون، من خلال دمج صودا الخبز وأكسيد البيروكسيد سوف يخلصك من هذه الدهون وتعود الأواني كأنها جديدة.

-الأحذية الجلد

Leather Boot Restoration

الأحذية الجلدية ليست رخيصة الثمن، ولكي تتمكنِ من ارتداء الأحذية استخدامي الفازلين لتلميعها.

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-بقع السجاد

Carpet Stain Remover And Refresher

الخل مع الماء من الوصفات الفعالة لإزاله البقع الملتصقة بالسجادة.

-الأكواب القديمة

Drinking Glass Fog Remover

ضعى الأكواب الزجاجية القديمة في الخل لمدة 5 دقائق لإزالة اللون الأصفر منها.

-حقائب الخروج

Leather Handbag Restore

استخدمي سائل تنظيف الأواني لتنظيف حقائب اليد المصنوعة من الجلد لإزالة اللون الأسود منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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