"من جديد".. طرق مبتكرة لإعادة استخدام أشياءك القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري: تحتوي المنازل على الكثير من الأشياء القديمة، وغالبا لا يتمكن الكثيرين من تجديدها، ويلجأون إلى وضعها في القمامة. ولكن بحيل بسيطة يمكنكم تجديد الأشياء القديمة لديكم وتحويلها إلى حالة جديدة ولامعة. -الأواني تتحول الأواني مع الوقت إلى اللون الأسود وربما تصدأ، ولكن يمكنك إزالة هذا اللون، من خلال دمج صودا الخبز وأكسيد البيروكسيد سوف يخلصك من هذه الدهون وتعود الأواني كأنها جديدة. -الأحذية الجلد الأحذية الجلدية ليست رخيصة الثمن، ولكي تتمكنِ من ارتداء الأحذية استخدامي الفازلين لتلميعها. Advertisements -بقع السجاد الخل مع الماء من الوصفات الفعالة لإزاله البقع الملتصقة بالسجادة. -الأكواب القديمة ضعى الأكواب الزجاجية القديمة في الخل لمدة 5 دقائق لإزالة اللون الأصفر منها. -حقائب الخروج استخدمي سائل تنظيف الأواني لتنظيف حقائب اليد المصنوعة من الجلد لإزالة اللون الأسود منها.

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