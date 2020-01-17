خلال طرق الأبواب البيئية.. "القومي للمرأة" يوعي 30 ألف سيدة في الجيزة

أطلق المجلس االقومي للمرأة المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب بمحافظة الجيزة، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة البيئة، والذي يستهدف نشر الوعي البيئي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والزراعية وإعادة تدويرها.

ونجحت الحملة فى الوصول إلى 30 ألف سيدة بمركز البدرشين وقرى أبو صير والبدرشين، ودهشور، ومركز أوسيم بقرى سقيل وبرطس والكوم الأحمر، وجنوب العياط بقرى الرقا وكفر عمار والماتنيا، والهرم بمنشيه البكاري وكعابيش ونزله السمان، والعمرانية بالكونيسة والعمرانية والطالبية.

وشارك في توصيل رسائل الحملة أعضاء فرع المجلس بمحافظة الجيزة و100 من الرائدات والمثقفات ومكتب شكاوى المرأة، والذين تلقوا تدريبا مكثفا على رسائل الحملة ونشرها بين المستهدفات بأسلوب بسيط ومؤثر.

ومن المقرر أن يطلق المجلس الحملة الثانية لطرق الأبواب خلال الاسبوع المقبل بمحافظة الجيزة، على أن تستمر فعاليات المرحلة الأولى للحملة حتى نهاية الشهر الجاري للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفات في معظم قرى المحافظة.