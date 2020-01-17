خالد الجندي: يجوز للمرأة لبس "الصندل" دون جوارب

قال الشيخ خالد الجندي، مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" عبر قناة "dmc"، إن الفقهاء قد اختلفوا حول حكم ارتداء المرأة لـ"الصندل" دون جوارب، حيث يتعلق ذلك بهل قدم المرأة عورة أم دون غير ذلك.

وأوضح "الجندي" في تصريح لـ"الوطن" أن جمهور الفقهاء يرى أن قدم المرأة عورة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمرأة ارتداء صندل دون جوارب سميكة تغطي قدميها.

وقال إن الإمام أحمد بن حنبل، كان يرى أنه ليس بعورة، وفي هذه الحالة يجوز لها ارتداء الصندل دون جوارب ولا إثم عليها، مؤكداً أنه يرجح الرأي الثاني.