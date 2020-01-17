تنتظر مولود برج "العقرب "من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني مفاجآت جيدة

مهنياً: تتلقى مفاجآت حلوة تتعق باوضاعك المهنية وتشير الى عقد مهم او شراكة مهنية تقلب حياتك بطريقة ايجابية فتكون من الابراج الاكثر حظا في هذا الاسبوع بحيث ساعدك الظروف الفلكية المائية مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك كذلك تسمح لك بترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها باستطاعتك عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا ايتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء فيخيم الانسجام على حياتك المهنية لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة, بحيث تكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة وتعمل لصالحك من المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات، قد ترتبط بجديد على الصعيد المهني، كذلك وسوف تعيش يومي الاربعاء والخميس اجواء مناسبة وناجحة مع انتقال القمر الى الجدي اجواء جيدة وتكون على موعد مع الحظ الجيد فانت تتميّز عن الآخرين بدقّة عملك وتفانيك في اداء الواجبات لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد يوم الجمعة لينضم الى الشمس وعطارد وكوكب اورانوس المتنافر ايضا مع برج الدلو والمعاكس لبرجك فيشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالاً لسوء التفاهم، فهذه الأيام قد تحمل إليك تحدّيات او استفزازات تهدّد انهيار الثقة بنفسك.اسبوع طويل ومتقلب حاول ان تعمل في الظل ولا تستعرض قوتك.

عاطفياً: تقوى الروابط وتهدأ الخواطر في هذا الاسبوع المناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة. لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب ولتتصالح أيضاً مع ذاتك ولتقدّر قيمة الروابط والصداقات أكثر من السابق.تنعم بأجواء عذبة وبارتياح نفسي، فتكون مشتاقًا إلى تمضية الوقت مع احبّائك. وتعبرعن عواطف قوية ومغازلات وملاطفات. يفرح العازب لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وربّما بالفعل يلتقي بمن يلفت نظره وينسجم معه.

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