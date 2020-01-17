تنتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع مليئة بالإيجابية

مهنياً: تبدأ الاسبوع مليئا بالايجابية والحيوية والنشاط بحيث تختفي الضغوط وتتسارع الاحداث مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من الجدي فتكون راضيًا عن تطوّر الظروف والاحوال، وتؤدي دورًا في تنشيط المساعي وتحسين امورك المهنية والمالية مع وجود القمر في برج العقرب اي في بيت المال البيت الثاني بالنسبة لبرجك ما يجعل الاجواء ايجابية من حولكما يسمح بفرص البيع والشراء والمفاوضا المالية من فواتير واقساط واعادة الحسابات وسوف تحصل على عدة عروض وما عليك سوى الاختيار جيداً. كذلك سوف تنعم بحركة استثنائية مع انتقال القمر الى القوس الى جانب كوكب المريخ يومي الاثنين والثلاثاء الذي يتحدّث عن سفر او لقاء خارج البلاد، فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات فتدخل في منعطف جديد وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع الاجتماعية والمهنية لكن بالرغم من هذه الايجابيات سوف تدخل في معمعة فلا تعط ثقة عمياء لبعض المنافقين ان الجو الفلكي عاصب وبارد وملبداً بالغيوم تحت تاثير القمر من برج الجدي يومي الاربعاء والخميس بحيث يكون بانتظارك مسؤوليات عديدة ضاعف حذرك وحاول حماية مصالحك من التراجع وتعامل مع الظروف المتقلّبة بنضج وانفتاح. تتحسن الامور بشكل كبير مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس وعطارد في برج الدلو الهوائي الصديق يوم الجمعة ما يعني المزيد من الانتصارات والدعم حتى تطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة ان الظروف الفلكية تسمح لك بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك. اسبوع رائع يخدم مصالحك ويوفر لك اشراقاً كبيراً.

عاطفياً: تفرح للتفاهم وللشعور بالحميميّة والإلفة كل شيء يدعو الى الهدوء والحب والرومانسية قد تعيش عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحباً لا مثيل له، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الحوت الذي يقدم لك مناسبات سعيدة للعازب , يحالفك الحظ في تقريب وجهة نظرك ويقدم لك الشغف والعشق تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك.

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