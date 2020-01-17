يعاكس الحظ مولود برج "الأسد "من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يعاكسك القدر والحظ ابتداء من هذا الاسبوع مع انتقال الشمس والقمر الجديد بالاضافة الى كوكب عطارد من الدلو الامر الذي يتطلب منك الروية والحكمة في التصرفات ومراقبة ما يجري بهدوء وبدون ردات فعل متسرعة اضف الى ذلك الخطط التي قد تتبدل يومي السبت والاحد بسبب مواجهة القمر من برج العقرب ما يجعلك تصاب بالاحباط ومراوحة المكان نتيجة التأخير والبلبلة بحيث تتراجع المعنويات وتعم الفوضى تتبدل الظروف الفلكية لمصلحتك يومي الاثنين والثلاثاء مع وصول القمر الى برج القوس الناري الصديق فتتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح تتلقى معلومات جيدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع فتخوض كل التحديات بثقة بالنفس، وتشقّ طريقك واثقاً ومتكفياً مع التغييرات المهمة التي تخدم مصالحك.يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الجدي يومي الاربعاء والخميس فتنجح مساعيك ومفاوضاتك ومبادراتك، فتكون ايام مليئة بالشغف والجديد الواعد، وتواكبك معنويات ممتازة. تبرز اولويات لها علاقة بالحياة المهنية وتحقّق ما يستحق التهاني. لكن ابتداء من يوم الجمعة لظة وصول القمر الجديد الى معاكسة برجك من الدلو سوف تواجه العراقيل والعواصف الفلكية التي تثير غضبك وقد يكون خيار المواجهة مع بعض السلطات والمراجع النافذة خاطئاً جداً فلا تتسرع في اتخاذ قرار حاسم ولا تقدم على خطوة جريئة اسبوع صعب اسبوع التحديات والمواجهات تنتظرك فيه شروط تعجيزية حاول ان تتصرف بذكاء واضبط اعصابك فأنت بحاجة الى اقصى الليونة والمرونة والدبلوماسية في هذه المرحلة.



عاطفياً: تتحسن الاحوال العاطفية مع وجود كوكب الحب في في موقع مناسب في برج الحوت ما يجعل القلب يخفق ويسيطر على تفكيرك حب وعشق وارتياح ومحبة كما يبشر هذا الاسبوع بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الحبيب اذا كنت مرتبطًا، اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير.

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