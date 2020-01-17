تنتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني أجواء سحرية

مهنياً: تفتح الاسبوع مع اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك مع وجود القمر في برج العقرب فتكون نظرتك للحياة متفائلة يومي السبت والاحد إنها ايام بنّاءة وإيجابيّة جيدة للتعارف والتلاقي والانسجام والمصالحة فتظهر عن كفاءة وصلابة في العمل تقودك هذه المثابرة الى النجاح الاكيد لكن عليك الحذر من يومي الاثنين والثلاثاء من القمر المواجه لبرجك من القوس انها فترة دقيقة وصعبة تنذر بمعاكسة ومليئة بالتشنجات والتساؤلات قد تظهر خلالها مشاحنات مع الاحباء او ازمة قانونية او خلاف مهني سوف تكثر المواجهات والاستفزازات فيتكون عندك انطباع وكأنك بالفعل مظلوم ومحبط وغيرقادر على مواجهة الاحداث تتحسن الاحوال مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق يومي الاربعاء والخميس تعيش مرحلة مهمة اذا نجحت في اجتيازها تزيد من شهرتك وتعزّز موقعك الاجتماعي والمهني. لتحرز تطوراً بارزا في العمل فتتبدل حياتك المهنية والشخصية والعامة كذلك سوف يحالفك الحظ مع وصول القمر الجديد الى الدلو يوم الجمعة لينضم الى الشمس وعطارد وليتنافر مع اورانوس في برج الثور لكنه لن يؤثر عليك مباشرة فقد تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما وستتميز كقائد ماهر وجريء.

عاطفيًا: كن عقلانياً وموضوعياً وايجابيا مهما كات الاجواء ضاغطة وحذار القطيعة والجفاء، ولا تزد الامور تعقيدًا. من المستحسن عدم الانجراف وراء افكارك السود، تحت تاثير كوكب الزهرة الذي يواجه برجك من الحوت ومن الحكمة غض النظر عن كل ما لا يعجبك من تصرّفات الشريك .للعازب تكثر الضغوط ومعها الخلافات، كما ان طباعك متقلّبة وهذا يجعل التفاهم معك صعبًا حاول ان تتحرك باتجاه مصالحة او تسوية لارضاء الحبيب.

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