ينتظر مولود برج "السرطان "من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني أسبوع جيد

مهنياً: اسبوع جيد يخدم مصالحك مع مغادرة الشمس من مواجهة برجك من الجدي ما يجعلك تفرح باتصالات زارة وحظوظ كبيرة انه اسبوع الهدوء والاستمتاع بالانجازات تساعدك خلاله التاثيرات الايجابية للكواكب من برج الدلو كذلك سوف تعرف فترة مائية مزدهرة مع وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يومي السبت والاحد الذي يصب في مصلحتكك لتعيش مرحلة مزدهرة على الصعيد المهني والاجتماعي كما يحمل لك الافراح والانفتاح على ميادين جديدة ، كذلك سوف تكون امام منعطف اساسي في مهنتك وطموحاتك وقد تنعم بمحطة رائعة من ناحية الحظوظ ويشجعك القمر من القوس يومي الاثنين والثلاثاء على مواجهة المنافسين وتكون جديًّا في البحث عن تطوير او تغيير في مسارك قد تبدأ عملًا جديدًا او تتلقى عروضا يصعب عليك رفضها ما يجعلك اكثر قدرة على التفاوض والانفتاح وترك بصمات جيدة على بعض الاتصالات والاعمال .لكن حاول ان تضبط انفعالاتك يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجدي ما يعني نزاعاً قوياً وأوضاعاً مرتبكة ومعقدة وفضائح واتهامات ومواجهات، قد تخضع إذا كنت تعمل في الشأن العام لحملات مغرضة أو لحرب شرسة تستهدفك أو تستهدف بعض المقربين ما يجعلك تمرّ بفترات من الصعود والهبوط.يتبدل المشهد الفلكي لحظة وصول القمر الجديد الى الدلو يوم الجمعة فتعيش فترة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة فتترك، أينما حللت، انطباعاً هائلاً وتلفت الأنظار، وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك أو استثماراتك.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الحوت الصديق يبشر باوقات عاطفية سعيدة كما يشير الى نجاحات ومكاسب وفرص لتطوير الاعمال واحداث تغييرات ايجابية في حياتك العائلية وقد تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي تفيض حبًّا وحنانًا وتغدق على الحبيب بمحبتك واهتمامك. للعازب يتحدث كوكب الحب عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا وقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائياً.

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