تنتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 17 إلى الخميس 23 كانون الثاني بداية أسبوع مميزة

مهنيا: بداية اسبوع مميز تتمتع بحدس يدلك على الطريق الصحيح كل الحظوظ تشجعك على مواجهة من تريد وعلى الجرأة في اتخاذ المواقف خاصة مع انتقال الشمس الى برج الدلو يوم الاثنين ما يجعلك تتغلب على كل العراقيل كما يتحدث القمر من برج العقرب يومي السبت والاحد عن انفراجات ملموسة وعن تغاضٍ واضح لاخطائك وعن ارباح وانتشار واسعا في مجال عملك لكن احذر التهور في اتخاذ القرارات وتجنّب التسلط وفرض الرأي تجنب اي جدال او نقاش او حوار يومي الاثنين والثلاثاء فقد تشعر ببعض التوتر بسبب مواجهة القمر من برج القوس ومن مواجهة كوكب المريخ ايضا من القوس ما يجعلك تقوم بعمل تندم عليه او تشكك بالنوايا حولك فالضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة، اضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم فتجد نفسك وحيداً في وجه العاصفة.يتبدل الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى الجدي يومي الاربعاء والخميس ما يجعل هذه الايام غنية بالمشاريع والنشاطات والاحداث البناءة على كافة الاصعدة فأنت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول الى مبتغاك تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس وعطارد في برج الدلو الصديق فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز. اسبوع جيد جدا يسمح لك بشغل منصب مهم ويحمل اليك وعودا واغراءات مهنية كثيرة.

عاطفيًا: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الحوت المواجه لبرجك ما يجعلك تعيش أسبوع دقيق متوتر مليء بالانفعالات والصراعات مع الاهل والشريك بسبب حسك المرهف ومعنوياتك المتقلبة استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور وحاول ان تحلل الامور بشكل موضوعي احذر الوقوع ضحية القلق بل حاول ايجاد وسائل للتسلية ولابعاد الهواجس عن رأسك للعازب , تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط الذي قد يؤثر على استقرار الوضع العاطفي اذا لم يوضع لها حد فوري

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