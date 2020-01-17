رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ منة عرفة

عاد الطبيب واليوتيوبر الشهير، علي غزلان، يثير الجدل من جديد حول علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة.

ونشر "غزلان" اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة، ولم يرد اليوتيوبر على التعليقات.

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شائعات الارتباط تلاحق الثنائي ووالدتها ترد

في نهاية العام الماضي، أُثير العديد من الأحاديث، حول ارتباط الثنائي، بسبب ظهورهما في العديد من المناسبات، والتقاطهم الصور التذكارية سويًا، الأمر الذي تم نفيه فيما بعد.

حيث نفت والدة الفنانة منة عرفة، ما تردد خلال حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة إن ابنتها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، حيث ينصب تركيزها على عملها الفني، مؤكدة أنه في حال ارتباط "منة" ستعلن على الفور، إذ إن علاقتها بـ"غزلان" لا تتجاوز الصداقة.