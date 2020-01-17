إنجي علي تنشر مقطع لزوجها السابق طارق العريان.. ومتابعون: "نفسنة"

شاركت الإعلامية، إنجي علي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجها السابق طارق العريان، خلال تواجده في افتتاح أحد منصات مشاهدة الأفلام والمسلسلات بدبي.

وأظهر المقطع إن إنجي لم تجري الحوار مع طارق، فكان يجريه مع مُراسل آخر، إلا أنها قررت نشره على حسابها الشخصي، مُعلقة: "لقاء المخرج طارق العريان من فعاليات الحفل".

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، حيث هاجمها البعض، لتوقيت نشر المقطع، والذي جاء عقب انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، فعلق البعض: "شكلك عاوزة ترجعيله تاني"، وأضاف آخر: "إيه النفسنة دي".

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وتجاهلت "إنجي" تلك التعليقات، لتقرر فيما بعد، نشر صورة أخرى للعريان بصحبة الفنانة غادة عادل، والمخر هادي الباجوري.

الجدير بالذكر إن العريان وإنجي كانا متزوجين قديمًا، إلا أنهما انفصلا عقب 3 سنوات فقط من الزواج، وكانت الزيجة الأولى للإعلامية.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

وأعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف"