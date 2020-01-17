الامارات | وفاة «أقصر رجل في العالم» عن 28 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «أقصر رجل في العالم» عن 28 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي خاجيندرا تابا ماجار، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب «أقصر رجل في العالم» في إحدى المستشفيات بمدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم عن 28 عاماً، حسبما أعلنت متحدثه باسمه.
وقال رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار، مين باهادور رانا: «لقد أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس» مضيفاً أن «الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد».
وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 08ر67 سنتيمتراً.
وكان ماجار مولعاً بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص، حسبما أفاد رانا.
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